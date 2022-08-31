Сотрудничали с Медведчуком и Сурковым. СБУ передала в суд дело организаторов госпереворота
Служба безопасности Украины сообщает, что передала в суд дело двух политических деятелей, которые готовили государственный переворот в Украине. Они сотрудничали с российскими спецслужбами и подозреваемым в госизмене нардепом Виктором Медведчуком.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Контрразведка СБУ разоблачила фигурантов в начале полномасштабного вторжения России.
По информации следствия, в начале 2019 года они связывались с приемной тогдашнего помощника российского диктатора Владислава Суркова и тесно сотрудничали с политическими структурами Виктора Медведчука в период аннексии Крыма и российского вторжения в Донецкую и Луганскую области.
По данным правоохранителей, в их планы входило создание союзного государства России, Беларуси и Украины. Однако ожидаемого финансирования со стороны Медведчука не было.
Позже представители спецслужб РФ пообещали обеспечить их средствами для проведения плана "Национального собрания", сообщают в СБУ.
План предполагал отстранение президента и роспуск парламента и правительства в Киеве. Стоимость реализации плана составляла $9,7 млн.
К моменту начала войны фигуранты так и не получили полного объема обещанного финансирования от спецслужб РФ, предположительно, вследствие хищения средств, с которым связан ряд громких отставок в российском правительстве и силовых структурах.
СБУ разоблачила соучастника фигурантов на его попытке завербовать участников с опытом военной службы.
Фигуранты обвиняются в сговоре о насильственном изменении конституционного строя и захвата государственной власти по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса.
Следственные действия в уголовном производстве продолжаются для привлечения к ответственности других причастных лиц, сообщили в СБУ.
Обвинительный акт передан в суд.
Читайте также: Кремль хотел создать псевдореспублики в западных областях Украины. СБУ сорвала этот план
Комментарии