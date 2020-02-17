Ставку Гитлера "Вервольф" восстановят дополненной реальностью

Руины ставки (Фото: сайт мемориала)

Ставку Гитлера "Вервольф" в Историко-мемориальном комплексе памяти жертв нацизма в Винницкой области восстановят для посещения туристов в первозданном виде с помощью технологий дополненной реальности. Об этом пишет Укринформ.

По словам директора комплекса Сергея Гареника, от ставки Гитлера остались только глыбы железобетона после того, как ее взорвали нацисты. К новому туристическому сезону готовится обновленный экскурсионный маршрут, где в QR-кодах будет содержаться вся известная информация о каждом из объектов, а также увидеть, как они тогда выглядели, с помощью специального мобильного приложения, создающего дополненную реальность. Кроме того, у каждого стенда установят бетонные макеты сооружений, которые были расположены на этом месте.

СПРАВКА. Историко-мемориальный комплекс памяти жертв нацизма - это филиал Винницкого областного краеведческого музея, создан 15 июля 2011 года. Комплекс состоит из двух объектов: территории бывшей ставки и братской могилы военнопленных, погибших при строительстве "Вервольфа". Находится у поселка Стрижавка Винницкого района. Строительство ставки велось с осени 1941 года, действовать начала с апреля 1942, в марте 1944 года, накануне нацистского отступления, ее взорвали.

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