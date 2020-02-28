Столкновения на рынке "Барабашово" в Харькове: полиция задержала 55 человек

Сотрудники Нацполиции задержали 55 человек, которых подозревают в причастности к столкновениям, произошедшим вчера на рынке "Барабашово "в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Задержаны 55 граждан возрастом от 19 до 55 лет. В массовых беспорядках в Харькове принимали участие около 100 человек. Неизвестные применяли слезоточивый газ, пиротехнику и спецсредства. Полицейские на месте происшествия изъяли резиновые дубинки, газовые баллончики и травматические пистолеты. Предметы передали на экспертизу.
По данным местных СМИ, вчера пострадали четыре человека. На место происшествия приезжал мэр города Геннадий Кернес. Его встретили криками "позор!".