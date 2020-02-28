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Столкновения на рынке "Барабашово" в Харькове: полиция задержала 55 человек

Столкновения на рынке "Барабашово" в Харькове: полиция задержала 55 человек - Фото
Фото - пресс-служба Нацполиции
28.02.2020, 12:36

По факту столкновений на рынке "Барабашово" в Харькове открыто производство по статье, санкции которой предусматривают от пяти до восьми лет тюрьмы

Сотрудники Нацполиции задержали 55 человек, которых подозревают в причастности к столкновениям, произошедшим вчера на рынке "Барабашово "в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Задержаны 55 граждан возрастом от 19 до 55 лет. В массовых беспорядках в Харькове принимали участие около 100 человек. Неизвестные применяли слезоточивый газ, пиротехнику и спецсредства. Полицейские на месте происшествия изъяли резиновые дубинки, газовые баллончики и травматические пистолеты. Предметы передали на экспертизу. 

По данным местных СМИ, вчера пострадали четыре человека. На место происшествия приезжал мэр города Геннадий Кернес. Его встретили криками "позор!".

  • Вчера в Харькове возле рынка ТЦ "Барабашово" произошли столкновения предпринимателей и представителей частной охранной фирмы.
Владислав Сердюк
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Харьков столкновения рынок барабашово
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