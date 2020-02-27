В Харькове произошли столкновения на рынке: слышны взрывы, горела стела – видео

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В Харькове у рынка Барабашово произошли столкновения предпринимателей и частной охранной фирмы. На место событий прибыло управление областной полиции

обновлено

В Харькове возле рынка ТЦ "Барабашово" произошли столкновения предпринимателей и представителей частной охранной фирмы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По словам спикера рынка Сергея Зайцева, приехали неизвестные в камуфляже с целью демонтажа объектов на рынке, передает UA:Харків.

Неизвестные люди применили пиротехнику и слезоточивый газ. На месте столкновений работают правоохранители, пытаются урегулировать конфликт. Здесь же находится и управление областной полиции.

По данным местного издания Status Quo, горела одна из рекламных стел. Были слышны звуки, похожие на выстрелы. Подъезды к рынку перекрыты. Крупнейший жилмассив города, Салтовка, стоит в пробках.

С 14 февраля у рынка ТЦ "Барабашово" в Харькове идет бессрочная акция протеста против строительства дороги через рынок: предприниматели установили противотанковые ежи из швеллера, натянули между ними цепи, растянули транспаранты. Требование протестующих - отменить строительство дороги и не сносить для нужд стройки часть торговых павильонов.

ОБНОВЛЕНО В 14:15. По данным UA:Харків, пострадали четверо человек. Пострадали четверо человек, двое из них получили ожоги, по их словам, от взрыва светошумовой гранаты. 20 задержали. В пресс-службе полиции на звонок корреспондента LIGA.net не ответили.

На место событий прибыл мэр города Геннадий Кернес. Его встретили криками "позор!".

СПРАВКА. ТЦ "Барабашово", крупнейший в Украине центр оптово-розничной торговли, входит в концерн АВЭК, почетным президентом которого является Александр Фельдман - политический и бизнес-оппонент Кернеса. В декабре Кернес, комментируя на сессии горсовета ситуацию с рынком, пригрозил, что "удалит Фельдмана как зуб". Фельдман же ответил, что "Харьков сам удалит Кернеса как гангрену".
  • 15 октября около 300 предпринимателей рынка "Барабашово" вышли под стены Харьковского горсовета на акцию против строительства дороги через территорию рынка. Тогда мэр Кернес заявил, что дорога будет построена в любом случае, после чего под крики "позор" и свист протестующих ушел на сессию горсовета, которая поддержала проект строительства.

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Теги: взрывы, Харьков, дорога, столкновения, рынок, выстрелы, барабашово, авэк
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