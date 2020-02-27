В Харькове произошли столкновения на рынке: слышны взрывы, горела стела – видео

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В Харькове возле рынка ТЦ "Барабашово" произошли столкновения предпринимателей и представителей частной охранной фирмы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По словам спикера рынка Сергея Зайцева, приехали неизвестные в камуфляже с целью демонтажа объектов на рынке, передает UA:Харків.

Неизвестные люди применили пиротехнику и слезоточивый газ. На месте столкновений работают правоохранители, пытаются урегулировать конфликт. Здесь же находится и управление областной полиции.

По данным местного издания Status Quo, горела одна из рекламных стел. Были слышны звуки, похожие на выстрелы. Подъезды к рынку перекрыты. Крупнейший жилмассив города, Салтовка, стоит в пробках.

С 14 февраля у рынка ТЦ "Барабашово" в Харькове идет бессрочная акция протеста против строительства дороги через рынок: предприниматели установили противотанковые ежи из швеллера, натянули между ними цепи, растянули транспаранты. Требование протестующих - отменить строительство дороги и не сносить для нужд стройки часть торговых павильонов.

ОБНОВЛЕНО В 14:15. По данным UA:Харків, пострадали четверо человек. Пострадали четверо человек, двое из них получили ожоги, по их словам, от взрыва светошумовой гранаты. 20 задержали. В пресс-службе полиции на звонок корреспондента LIGA.net не ответили.

На место событий прибыл мэр города Геннадий Кернес. Его встретили криками "позор!".

СПРАВКА. ТЦ "Барабашово", крупнейший в Украине центр оптово-розничной торговли, входит в концерн АВЭК, почетным президентом которого является комментируя на сессии горсовета ситуацию с рынком, пригрозил, что "удалит Фельдмана как зуб". Фельдман же ТЦ "Барабашово", крупнейший в Украине центр оптово-розничной торговли, входит в концерн АВЭК, почетным президентом которого является Александр Фельдман - политический и бизнес-оппонент Кернеса. В декабре Кернес,пригрозил, что "удалит Фельдмана как зуб". Фельдман же ответил , что "Харьков сам удалит Кернеса как гангрену".

мэр Кернес заявил, что дорога будет построена в любом случае, после чего под крики "позор" и свист протестующих ушел на сессию горсовета, которая поддержала проект строительства. 15 октября около 300 предпринимателей рынка "Барабашово" вышли под стены Харьковского горсовета на акцию против строительства дороги через территорию рынка. Тогда

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