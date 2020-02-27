В Харькове произошли столкновения на рынке: слышны взрывы, горела стела – видео

В Харькове возле рынка ТЦ "Барабашово" произошли столкновения предпринимателей и представителей частной охранной фирмы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
По словам спикера рынка Сергея Зайцева, приехали неизвестные в камуфляже с целью демонтажа объектов на рынке, передает UA:Харків.
Неизвестные люди применили пиротехнику и слезоточивый газ. На месте столкновений работают правоохранители, пытаются урегулировать конфликт. Здесь же находится и управление областной полиции.
По данным местного издания Status Quo, горела одна из рекламных стел. Были слышны звуки, похожие на выстрелы. Подъезды к рынку перекрыты. Крупнейший жилмассив города, Салтовка, стоит в пробках.
С 14 февраля у рынка ТЦ "Барабашово" в Харькове идет бессрочная акция протеста против строительства дороги через рынок: предприниматели установили противотанковые ежи из швеллера, натянули между ними цепи, растянули транспаранты. Требование протестующих - отменить строительство дороги и не сносить для нужд стройки часть торговых павильонов.
ОБНОВЛЕНО В 14:15. По данным UA:Харків, пострадали четверо человек. Пострадали четверо человек, двое из них получили ожоги, по их словам, от взрыва светошумовой гранаты. 20 задержали. В пресс-службе полиции на звонок корреспондента LIGA.net не ответили.
На место событий прибыл мэр города Геннадий Кернес. Его встретили криками "позор!".
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