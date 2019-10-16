"Свист не поможет". Кернес повздорил с бизнесменами: видео

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В горсовете решили построить дорогу через рынок – для этого придется снести часть торговых павильонов

15 октября около 300 предпринимателей рынка "Барабашово" вышли под стены Харьковского горсовета на акцию против строительства дороги через территорию рынка. Об этом сообщает информагентство Status Quo.

"Эта дорога ведет нас в нищету, так как часть рынка будет снесена", - заявил один из активистов.

К протестующим вышел мэр города Геннадий Кернес и заявил, что дорога будет построена в любом случае.

"Ваш свист на меня не действует. Дорога будет построена. Она спланирована давно в генеральном плане города", - сказал Кернес под гул активистов и крики "позор!".

В итоге мэра поддержали в горсовете. За решение о строительстве дороги проголосовал 51 депутат, передает пресс-служба совета. Автострада протяженностью 2,2 км соединит Салтовку (крупнейший в Украине спальный район) с центром города.

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Кернес заверяет, что созданное в августе КП "Городской торговый рынок" построит новые торговые павильоны, которые предприниматели смогут арендовать по более низкой цене.

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Фото: UA:Харків

Видео: Игорь Русин/Youtube

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Теги: Харьков, рынок, геннадий кернес, снос, барабашово
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