У Кернеса поддержали Зеленского: Ситуация на фронте улучшилась

Глава Харьковского горсовета Геннадий Кернес (фото - Геннадий Кернес/Facebook)

Харьковский горсовет обратился к президенту Владимиру Зеленскому, поддержав согласование формулы Штайнмайера. Текст обращения был опубликован на сайте горсовета.

"Эта формула не легализует боевиков, а наоборот, предполагает возвращение украинского законодательства и правопорядка на временно оккупированных территориях. Отказ от нее в рамках нормандского формата лишит президента аргументов в поддержку Украины со стороны таких мощных союзников, как Германия и Франция", - говорится в заявлении.

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Депутаты считают, что президент ведет страну к миру и ему уже удалось добиться результатов: в Украину вернулись политзаключенные Кремля, "ожил" минский процесс, ситуация на передовой улучшилась, а количество обстрелов сократилось.

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