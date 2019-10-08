Ровенский облсовет выступил против формулы Штайнмайера

Ровенский облсовет (Фото: UA:Рівне/Facebook)

Ровенский областной совет принял обращение к президенту Владимиру Зеленскому о реализации формулы Штайнмайера, сообщает UA:Рівне.

За проголосовали все 45 депутатов, присутствовавших в зале.

Первоначально документ назывался "Об обращении Ровенского областного совета к президенту Украины о недопущении реализации формулы Штайнмайера, которая является неприкрытой сдачей национальных интересов и началом капитуляции Украины в российско-украинской войне", но затем слово "недопущение" из текста убрали.

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Ровенский облсовет уже пытался принять это обращение 3 октября, но тогда не удалось собрать кворум.

Также UA:Рівне сообщает, что аналогичное решение 4 октября принял Ровенский горсовет, в названии его обращения слово "недопущение" присутствует.