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Горсовет Кропивницкого выступил против формулы Штайнмайера

Горсовет Кропивницкого выступил против формулы Штайнмайера - Фото
Заседание Кропивницкого городского совета (Фото - пресс-служба горсовета)
05.10.2019, 20:26

С обращениями к президенту и Раде не реализовывать формулу Штайнмайера выступили уже четыре областных и две городских рады

Городской совет Кропивницкого принял обращение к президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде по поводу согласования формулы Штайнмайера. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"Мы, депутаты Городского совета Кропивницкого, решительно предостерегаем от попытки использовать так называемую формулу Штайнмайера, что может привести до утраты украинской государственности и территориальной целостности страны", - говорится в обращении.

Депутаты призвали "патриотические силы в парламенте" заблокировать принятие новой редакции и не поддерживать действие нынешней закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО без широкого обсуждения в институтах гражданского общества, и не допустить проведения местных выборов на временно оккупированных территориях до полного выведения российских войск, разоружения боевиков и восстановления контроля над границей.

Отдельным пунктом депутаты предостерегли от выведения частей ВСУ с укрепленных позиций.

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