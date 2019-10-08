Херсонский горсовет выступил против формулы Штайнмайера

Херсонский городской совет (фото - пресс-служба совета)

Херсонский городской совет поддержал обращение к президенту Владимиру Зеленскому против выполнения формулы Штайнмайера. Об этом сообщает в Facebook депутат совета Виталий Урбанский, а также местное издание Гривна.

Депутаты требуют от президента и Верховной Рады не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям. Кроме того, они настаивают на привлечении к уголовной ответственности боевиков и коллаборационистов, а также разрыве дипломатических отношений с РФ до полной деоккупации украинских территорий.

Решение поддержали 28 депутатов, 6 удержались, 19 – не голосовали.

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