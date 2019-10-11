Зеленский сообщил, мэров каких городов не поддержит Слуга народа

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский во время рекордного пресс-марафона рассказал, что партия Слуга народа на местных выборах не поддержит мэров трех городов: Харькова (Геннадия Кернеса), Одессы (Геннадия Труханова) и Днепра (Бориса Филатова).

"Партия Слуга народа и я лично не будем поддерживать действующих мэров тех городов. Это однозначно, мы никогда этого не будем делать, хотя я знаю, что у них есть большая поддержка в городах", - заявил президент.

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По словам главы государства, у назначаемых им глав облгосадминистраций нет общего видения с главами этих городов.

"Мы понимаем, что наши губернаторы не имеют единой позиции с мэрами тех городов, но их выбирают люди", - объяснил Зеленский.

Президент сообщил, что в Слуге народа намерены подготовить "крепких людей как альтернативу" мэрам Харькова, Одессы и Днепра.

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