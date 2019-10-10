"Мешают работать". Мэр Одессы жаловался Зеленскому на активистов

Мэр Одессы Геннадий Труханов пожаловался президенту Владимиру Зеленскому на общественников, которые якобы мешают ему работать. Об этом президент рассказал во время пресс-марафона.
"Встречался, говорили с ним на Банковой…Мы звоним, говорим, про все говорим. Он (Труханов – ред.) назвал какие-то фамилии, сказал, что ему мешают работать. Трудно оценить то, что он говорит", - ответил президент на вопрос журналиста о том, что Труханов якобы может быть причастным к нападениям на одесских активистов.
Сам Зеленский считает, что Труханов "давит на общественников", однако мэр этого не признает.
"Он говорит, где доказательства? Я говорю, так все говорят. Но он, сказал, доказательств нет. Я думаю, доказательства должны быть. Хоть какие-то", - подытожил президент.
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