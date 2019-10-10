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"Мешают работать". Мэр Одессы жаловался Зеленскому на активистов

"Мешают работать". Мэр Одессы жаловался Зеленскому на активистов - Фото
Геннадий Труханов (фото - omr.gov.ua)
10.10.2019, 16:14

Труханов не признает, что оказывал давление на общественность

Мэр Одессы Геннадий Труханов пожаловался президенту Владимиру Зеленскому на общественников, которые якобы мешают ему работать. Об этом президент рассказал во время пресс-марафона.

"Встречался, говорили с ним на Банковой…Мы звоним, говорим, про все говорим. Он (Труханов – ред.) назвал какие-то фамилии, сказал, что ему мешают работать. Трудно оценить то, что он говорит", - ответил президент на вопрос журналиста о том, что Труханов якобы может быть причастным к нападениям на одесских активистов.

Сам Зеленский считает, что Труханов "давит на общественников", однако мэр этого не признает.

"Он говорит, где доказательства? Я говорю, так все говорят. Но он, сказал, доказательств нет. Я думаю, доказательства должны быть. Хоть какие-то", - подытожил президент.

  • 24 мая 2018 года в Одессе напали на экс-активиста Правого сектора Сергея Стерненко, после чего он попал в больницу с сотрясением мозга и резаной раной руки. На месте инцидента нашли тело одного из предполагаемых нападавших, который умер от колото-резаных ран
  • В феврале 2019-го в Одессе сожгли автомобиль активиста, который боролся против незаконных застроек.
  • Сегодня президент проводит пресс-марафон с участием более 300 журналистов. Смотрите прямую трансляцию мероприятия, либо читайте хронику от LIGA.net

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геннадий труханов Владимир Зеленский Стерненко активисты одесса
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