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17.02.2019, 20:49

В Одессе сожгли авто активиста-борца против застроек: фото

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В Одессе сожгли авто активиста-борца против застроек: фотоВ Одессе сожгли авто активиста-борца против застроек: фотоВ Одессе сожгли авто активиста-борца против застроек: фотоВ Одессе сожгли авто активиста-борца против застроек: фото
В Одессе сожгли авто активиста-борца против застроек: фотоВ Одессе сожгли авто активиста-борца против застроек: фотоВ Одессе сожгли авто активиста-борца против застроек: фотоВ Одессе сожгли авто активиста-борца против застроек: фото
В Одессе сожгли авто активиста-борца против застроек: фотоВ Одессе сожгли авто активиста-борца против застроек: фотоВ Одессе сожгли авто активиста-борца против застроек: фотоВ Одессе сожгли авто активиста-борца против застроек: фото

Александр Бабич связал поджог со своей общественной деятельностью

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В Одессе в ночь на воскресенье сожгли машину историка, краеведа и общественного деятеля Александра Бабича. Об этом сообщил в Facebook сам активист.

"Прилетел домой. Мне ночью сожгли машину. Дом почти не пострадал. Дети живы", - написал он.

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На опубликованных фотографиях видно, что автомобиль стоял в непосредственной близости к двери дома.

"Меня не было в городе. В доме были две бабушки и двое маленьких детей. В соседней квартире двое соседей. Если бы не пожарные (спасибо, ребята за 8 минут приехали и отработали), то 6 трупов могло бы быть. Соседи уже угорали, а не имея возможности выйти. Двери начали гореть", - рассказал Бабич.

На место пожара вызвали сотрудников полиции, которые предварительно квалифицировали происшествие как поджог.

В комментарии Думской он связал поджог со своей общественной деятельностью.

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В начале декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко посетовал, что незаконное строительство в Одессе "велось и ведется", и тех, кто стоит за ним, он сам и присутствующие на совещании "знают по именам". При этом он добавил, что у общества "просто лопнуло терпение" из-за того, что власть не пресекает незаконную застройку.

Фото: facebook.com/aleksander.babich

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Теги: полиция, одесса, поджог, активист
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