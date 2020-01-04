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Студентов из Кропивницкого хотели привлечь к рейдерскому захвату

Студентов из Кропивницкого хотели привлечь к рейдерскому захвату - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
04.01.2020, 13:47

Со студентами и их родителями проведена разъяснительная работа

В Кировоградской области правоохранители пресекли попытку рейдерского захвата имущества промышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции. 

По данным полиции, члены преступной группы привлекли к своим действиям депутатов сельского совета и двух госрегестраторов. Они неоднократно проводили перерегистрацию предприятия на фиктивных лиц, чтобы завладеть имуществом промышленного комплекса.

Они якобы собирались привлечь группу студентов к захвату предприятия.

Правоохранители сообщили им о подозрении по факту мошенничества в особо крупных размерах, а со студентами и их родителями была проведена разъяснительная работа.

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рейдерский захват кропивницкий кировоградская область
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