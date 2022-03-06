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Сумская область. Оккупанты сделали "живой щит" из местных жителей для защиты ЗРК – ОГА

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 07:25

В одном из сел Тростянецкого района Сумской области российские оккупанты создали живой щит из местных жителей для защиты зенитно-ракетной системы С-300. Об этом сообщает глава Сумской ОГА и ОВА Дмитрий Живицкий.

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Он отметил, что оккупанты заняли центральную и прилегающие улицы, почти у каждого двора стоит российский танк.

"Российская армия создала живой щит из жителей села, по нашей информации он сделан для охраны развернутой системы С-300", – написал глава ОГА.

Живицкий отметил, что С-300 в зависимости от модификации может действовать на дистанции 150, 200, 300 км. Предназначена для прикрытия войска, в первую очередь от самолетов и баллистических ракет.

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Марк Сировой
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С-300 сумская область войска россии дмитрий живицкий живой щит тростянецкий район
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