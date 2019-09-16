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Свастика и записка с угрозами: полиция открыла два уголовных дела

Свастика и записка с угрозами: полиция открыла два уголовных дела - Фото
Фото: facebook.com/eduard.dolinsky
16.09.2019, 12:16

Полиция просит помощи в поиске вандалов, осквернивших памятник Холокосту в Николаевской области

Полиция Николаевской области открыла два уголовных производства по факту повреждения памятника жертвам Холокоста в Домановском районе. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса (осквернение или разрушение братской могилы или могилы неизвестного солдата, памятника, построенного в память тех, кто боролся против нацизма в годы второй мировой войны).

Санкция статьи  предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Второе производство - по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений), наказывается штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет.

"Полиция обращается к гражданам, которые могут владеть полезной для следствия информацию, которая поможет в раскрытии преступления, с просьбой сообщать в Доманевское отделение Вознесенского отдела полиции", - уточнили в пресс-службе.

  • 16 сентября 2019 года сообщалось, что неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста в Богдановке Доманевского района Николаевской области, оставив записку с угрозами.

 

 

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