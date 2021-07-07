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В Херсоне построили церковь из пенопласта. Говорят, "новые технологии" – видео

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2021, 13:20
В Херсоне построили церковь из пенопласта. Говорят,
Храм из пенопласта в Херсоне (скриншот с видео)

В Херсоне возвели необычный храм ПЦУ – его построили за несколько часов из пенопласта. Местные говорят, что при постройке использовались "новые технологии", пишет местный портал Kherson.daily.

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Назвали церковь Воскресенской, она расположилась рядом с местным ТЦ Евроспорт. Как отметил священник Иоанн Замараев, стены, кровля и купол храма были успешно возведены за неполный рабочий день – "различных работ еще уйма, однако здание церкви – налицо".

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Дарья Мостовая
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