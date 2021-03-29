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В Нидерландах верующие напали на журналистов из-за сюжета о работающей в карантин церкви

29.03.2021, 14:26
В Нидерландах верующие напали на журналистов из-за сюжета о работающей в карантин церкви - Фото
Драка под церковью (скриншот с видео)

В Нидерландах произошло несколько инцидентов между верующими и журналистами. Узнав, что некоторые церкви работают вопреки карантину, сотрудники местных СМИ решили снять об этом сюжет, но были встречены агрессивно настроенными прихожанами. пишет De Telegraaf.

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Один инцидент случился под Роттердамом в городе Кримпен-ан-ден-Эйссел. Ранее власти Нидерландов ввели строгий карантин, запретив все религиозные обряды и работу церквей. Однако эта церковь продолжала работать и принимать прихожан.

Верующие встретили журналистов неласково: они отказались что-либо комментировать, а после – и вовсе напали на сотрудников СМИ.

Вторая аналогичная ситуация произошла в городе Урк на северо-востоке от Амстердама. Прихожане набросились на журналистов, когда те сказали, что проводить службы запрещено, тем более без масок.

По данным полиции, журналисты отделались легкими телесными повреждениями, а нападавшие были арестованы.

  • В августе 2020 года пассажиры устроили драку на борту самолета – они отказывались лететь с двумя британцами, не надевшими защитные маски.

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Дарья Мостовая
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