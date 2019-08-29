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Туристов напугало цветение моря - мэрия Одессы

Туристов напугало цветение моря - мэрия Одессы - Фото
Одесса (иллюстративное фото - LIGA.net)
29.08.2019, 13:27

В мэрии отметили, что сегодня туристический сезон в Одессе находится в активной фазе

Количество внутренних туристов в Одессе за первые шесть месяцев 2019 года несколько уменьшилось по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает Думская.

По словам директора департамента культуры и туризма горсовета Татьяны Марковой, сегодня туристический сезон в Одессе находится в активной фазе, и по его итогам, количество туристов будет выше, чем в минувшем году.

Она признала, что в нынешнем сезоне уже были существенные проблемы.

"По итогам первого полугодия мы имели несколько меньшее количество внутренних туристов из-за непонятного цветения моря, однако сегодня наши отели практически полностью заполнены", - отметила она.

Фото: соцсети

Маркова сказала, что чиновники пытаются уйти от подсчета количества посетивших город туристов к подсчету количества ночевок в отелях, хостелах и других местах.

  • 13 августа сообщалось, что в Одессе на пляжах "Аркадия", "Отрада" и пляжах 10, 13, 16 станции Большого Фонтана морская вода не соответствует нормам.
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одесса туристы море
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