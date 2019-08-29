Туристов напугало цветение моря - мэрия Одессы

Одесса (иллюстративное фото - LIGA.net)

Количество внутренних туристов в Одессе за первые шесть месяцев 2019 года несколько уменьшилось по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает Думская.

По словам директора департамента культуры и туризма горсовета Татьяны Марковой, сегодня туристический сезон в Одессе находится в активной фазе, и по его итогам, количество туристов будет выше, чем в минувшем году.

Она признала, что в нынешнем сезоне уже были существенные проблемы.

"По итогам первого полугодия мы имели несколько меньшее количество внутренних туристов из-за непонятного цветения моря, однако сегодня наши отели практически полностью заполнены", - отметила она.

Фото: соцсети

Маркова сказала, что чиновники пытаются уйти от подсчета количества посетивших город туристов к подсчету количества ночевок в отелях, хостелах и других местах.