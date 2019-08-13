Где в Одессе нельзя купаться в море: объясняют медики

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В Одессе на пляжах "Аркадия", "Отрада" и пляжах 10, 13, 16 станции Большого Фонтана морская вода не соответствует нормам. Об этом сообщает Одесский областной лабораторный центр.

В зонах рекреации морского водопользования на пляжах Белгород-Днестровского, Татарбунарского, Овидиопольского, Лиманского районов и Одессы исследованы 92 пробы морской воды на санитарно-микробиологические показатели и четыре пробы на санитарно-химические показатели.

"Не соответствуют гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим показателям пробы морской воды, отобранные 6 августа на пляжах 10, 13, 16 станций Большого Фонтана, "Аркадия" и "Отрада", - отмечается в сообщении.

Об отклонении от нормы на других пляжах не сообщается.

В Одесской области с 1 по 8 августа также отобрали для анализа 119 проб питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и 84 пробы на санитарно-химические показатели.

Из них не отвечают требованиям по санитарно-микробиологическим показателям17 проб: М.Подольский, Ананьев, Белгород-Днестровский район, с.Шабо, Беляевский район, село Выгода, Петровское, Овидиопольский район, село Грибовка, Дальник, пгт Михайловка.

По санитарно-химическим показателям - четыре пробы: Белгород-Днестровский район, с.Шабо, Беляевский район, пос Выгода, Арцизский район, село Теплица, Виноградовка.