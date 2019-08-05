В Одессе не рекомендуют купаться на всех пляжах города

Одесские власти призвали временно отказаться от купания на всех пляжах города из-за сильных ливней, которые прошли 3-4 августа. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.
Там пояснили, что после ливней большое количество поверхностных вод попала в акваторию пляжей города. Это может спровоцировать рост заболеваний, передающихся водным путем.
Данная рекомендация будет действовать до особого распоряжения, отметили в горсовете.
За два дня в Одессе выпала месячная норма осадков.
3 августа на Карантинном спуске в центре Одессы в результате ливня мощный поток воды снес десяток припаркованных авто, сорвал асфальтовое покрытие и разворотил ливневый коллектор.