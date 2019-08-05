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В Одессе не рекомендуют купаться на всех пляжах города

В Одессе не рекомендуют купаться на всех пляжах города - Фото
Фото: ЕРА
05.08.2019, 20:57

После ливней большое количество поверхностных вод попала в акваторию пляжей города

Одесские власти призвали временно отказаться от купания на всех пляжах города из-за сильных ливней, которые прошли 3-4 августа. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Там пояснили, что после ливней большое количество поверхностных вод попала в акваторию пляжей города. Это может спровоцировать рост заболеваний, передающихся водным путем.

Данная рекомендация будет действовать до особого распоряжения, отметили в горсовете.

За два дня в Одессе выпала месячная норма осадков.

3 августа на Карантинном спуске в центре Одессы в результате ливня мощный поток воды снес десяток припаркованных авто, сорвал асфальтовое покрытие и разворотил ливневый коллектор.

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