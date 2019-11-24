Убегал от СБУ. Организатор конвертцентра повредил 10 авто - фото

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Служба безопасности Украины задержала в Днепре организатора конвертационного центра, который оказывал сопротивление и пытался скрыться от правоохранителей, повредив почти десять автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, нелегальный бизнес ежемесячно выводил в тень почти 30 млн грн.

Оперативники установили, что организаторы конвертцентра предоставляли заказчикам "услуги" по переводу средств через проведение фиктивных финансово-хозяйственных операций.

Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет. "Среди клиентов злоумышленников было более 20 коммерческих структур реального сектора экономики и несколько государственных и коммунальных предприятий региона", - отметили в СБУ.

Правоохранители, согласно санкции суда, начали обыски в офисном помещении, квартирах и автомобилях, принадлежащих фигурантам дела. Во время обыска в автомобиле одного из организаторов, мужчина пытался сопротивлялся и скрыться от правоохранителей.

В СБУ уточнили, что он был остановлен без риска для жизни и здоровья граждан, однако он успел повредить почти десять частных автомобилей. "Во время задержания мужчина пытался угрожать оперативникам несуществующими связями в правоохранительных органах", - подчеркнули в СБУ.

В его машине обнаружены более 2,1 млн грн, полученных от противоправной деятельности.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

В офисных помещениях "конверта" правоохранители также изъяли валюту в сумме более 1 млн грн в гривневом эквиваленте, документацию и печати, подтверждающие организацию сделки.

В рамках уголовного производства продолжается следствие по ст. 366. 358 и 212 Уголовного кодекса.