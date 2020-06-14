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В больнице умерла участница марафона под Одессой: ее искали восемь часов

В больнице умерла участница марафона под Одессой: ее искали восемь часов - Фото
Екатерина Катющева (фото - Kateryna Katiuscheva, Facebook)
14.06.2020, 22:35

Участница марафона в Одесской области, скончалась в больнице от инсульта

Умерла спортсменка Екатерина Катющева, которая вчера участвовала в ультрамарафоне под Одессой, но потеряла сознание, не дойдя до финиша. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Одесской облгосадминистрации Денис Соколов.

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"Друзья, к сожалению, 10 минут назад Катя ушла из жизни. Инсульт. Врачи областной больницы сделали все, что могли. Вы сами понимаете, что такое восемь часов без сознания в пустыне при температуре под 40 градусов", - написал он.

  • Вчера во время ультрамарафона в Одесской области пропала одна из участницПоиски длились до ночи около восьми часов и закончились после того, как правоохранители подключили специалистов криминального блока. Оказалось, что спортсменка сначала получила тепловой удар, а потом, пролежав до ночи, - переохлаждение.
Марк Сировой
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