В Одесской области исчезла спортсменка, ее искали восемь часов: видео, фото

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Женщина пропала во время марафона в Одесской области. Ее поиски продолжались восемь часов

Во время спортивных соревнований в Одесской области исчезла одна из участниц. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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Изначально девушку собственными силами пробовали найти участники марафона, родственники, знакомые и волонтеры, однако их попытки не дали результата. Поэтому к поискам задействовали сотрудников полиции, прокуратуры, кинологов и спецназовцев с приборами ночного видения.

Поиски длились до ночи и закончились после того, как правоохранители подключили специалистов криминального блока.

Девушку нашли около водоема. Она была без сознания, полицейские немедленно доставили ее в больницу. Оказалось, что спортсменка сначала получила тепловой удар, а потом, пролежав до ночи, - переохлаждение.

Глава пресс-службы Одесской ОГА Денис Соколов заявил, что поиски продолжались около восьми часов и опубликовал фото.

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Теги: Нацполиция, одесская область, марафон
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