Полиция и Нацгвардия взяли курортные зоны в Одессе под усиленную охрану

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Сотрудники Нацгвардии и Нацполиции взяли под усиленную охрану курортные зоны Одессы и Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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По их словам, основные усилия будут направлены на "профилактику правонарушений, борьбу с преступностью и защиту прав и свобод местных жителей и туристов, которые приедут отдыхать".

Всего планируется привлечь более 500 правоохранителей. Они будут нести службу в круглосуточном режиме.

2 июня в Одессе на рынке Седьмой километр произошел конфликт со стрельбой. В магазин тканей зашли неизвестные в масках и начали стрелять в сторону сотрудников заведения.

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