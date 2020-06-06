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Полиция и Нацгвардия взяли курортные зоны в Одессе под усиленную охрану

Полиция и Нацгвардия взяли курортные зоны в Одессе под усиленную охрану - Фото
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
06.06.2020, 23:07

В МВД говорят, что будут заниматься профилактикой правонарушений

Сотрудники Нацгвардии и Нацполиции взяли под усиленную охрану курортные зоны Одессы и Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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По их словам, основные усилия будут направлены на "профилактику правонарушений, борьбу с преступностью и защиту прав и свобод местных жителей и туристов, которые приедут отдыхать".

Всего планируется привлечь более 500 правоохранителей. Они будут нести службу в круглосуточном режиме.

2 июня в Одессе на рынке Седьмой километр произошел конфликт со стрельбой. В магазин тканей зашли неизвестные в масках и начали стрелять в сторону сотрудников заведения. 

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Вадим Ребрина
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