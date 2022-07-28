Удар России по ангарам Летной академии в Кропивницком. Пятеро погибли, 25 раненых
28.07.2022, 15:44
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В результате двойного ракетного удара России по Кропивницкому погибли пять человек. Об этом на брифинге сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.
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По словам чиновника, еще 25 человек получили ранения. Пока ничего не известно об их состоянии.
Александрийский горсовет уточнил в Telegram, что прилеты были "по ангарам Летной академии и компании "Урга".
"Среди раненых – 12 военных и 13 гражданских. Они находятся в больнице. Пострадала авиатехника, а также близлежащие здания. Поврежден гражданский самолет Ан-26 и учебные самолеты", – рассказали в горсовете.
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