Ракетный удар россиян по Кропивницкому. Власти просят оставаться в укрытиях
28.07.2022, 12:42
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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кропивницкому в центре Украины. О взрывах в городе сообщил местный источник LIGA.net, ракетный удар подтвердил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович, призвав людей оставаться в укрытиях.
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"Ракетный удар по Кропивницкому! Соответствующие службы уже работают", – отметил он.
Позже Райкович дописал: "Друзья, очень прошу не публиковать никаких фото и видео с места происшествия!"
Новость будет дополнена информацией по мере поступления.
- 28 июля утром Россия обстреляла Киевскую и Черниговскую области. Под ударом был Вышгородский район, ракету сбили над Бучей.
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