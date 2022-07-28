Ракетный удар россиян по Кропивницкому. Власти просят оставаться в укрытиях

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кропивницкому в центре Украины. О взрывах в городе сообщил местный источник LIGA.net, ракетный удар подтвердил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович, призвав людей оставаться в укрытиях.

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"Ракетный удар по Кропивницкому! Соответствующие службы уже работают", – отметил он.

Позже Райкович дописал: "Друзья, очень прошу не публиковать никаких фото и видео с места происшествия!"

Новость будет дополнена информацией по мере поступления.

28 июля утром Россия обстреляла Киевскую и Черниговскую области. Под ударом был Вышгородский район, ракету сбили над Бучей.

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Евгений Пилипенко

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