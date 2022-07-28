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Ракетный удар россиян по Кропивницкому. Власти просят оставаться в укрытиях

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 12:42
Ракетный удар россиян по Кропивницкому. Власти просят оставаться в укрытиях - Фото
Скриншот

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кропивницкому в центре Украины. О взрывах в городе сообщил местный источник LIGA.net, ракетный удар подтвердил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович, призвав людей оставаться в укрытиях.

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"Ракетный удар по Кропивницкому! Соответствующие службы уже работают", – отметил он.

Позже Райкович дописал: "Друзья, очень прошу не публиковать никаких фото и видео с места происшествия!"

Новость будет дополнена информацией по мере поступления.

Читайте также: Ракетная угроза со стороны Беларуси будет сохраняться еще три месяца — Генштаб

Евгений Пилипенко
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война ракетный удар кропивницкий кировоградская область
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