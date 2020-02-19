В Белой Церкви пьяный стрелял из пистолета по прохожим

Иллюстративное фото: LIGA.net

В Белой Церкви Киевской области пьяный мужчина стрелял из пистолета по прохожим. Об этом сообщила патрульная полиция города.

Вчера около 15:00 на линию 102 поступило анонимное сообщение о том, что на улице Турчанинова неизвестный в состоянии опьянения начал стрелять по прохожим и вел себя неадекватно. Через некоторое время полицейские обнаружили мужчину, который подпадал под приметы заявителя и имел "предмет, похожий на пистолет". Патрульные задержали его.

Фото: патрульная полиция

18 февраля в Кременчуге возле остановки общественного транспорта неизвестный стрелял в мужчину , он скончался в больнице от полученных ранений.

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