В Киеве неизвестный застрелил человека. Идет розыск

Фото с места происшествия: Нацполиция

В Киеве неизвестный застрелил человека, полиция Киева проводит специальную операцию. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

Около 18:00 поступило сообщение о том, что на улице Саксаганского неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. Личность погибшего установлена, это киевлянин 1977 года рождения.

Следователи начали уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК, санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

23 декабря 2019 года в столичном парке "Гидропарк" неизвестный застрелил мужчину

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