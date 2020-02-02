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В Киеве неизвестный застрелил человека. Идет розыск

В Киеве неизвестный застрелил человека. Идет розыск - Фото
Фото с места происшествия: Нацполиция
02.02.2020, 20:09

За умышленное убийство грозит до 15 лет тюрьмы

В Киеве неизвестный застрелил человека, полиция Киева проводит специальную операцию. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

Около 18:00 поступило сообщение о том, что на улице Саксаганского неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. Личность погибшего установлена, это киевлянин 1977 года рождения. 

Следователи начали уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК, санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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