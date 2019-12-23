В киевском "Гидропарке" застрелили мужчину: начата спецоперация

В столичном парке "Гидропарк" неизвестный застрелил мужчину. Объявлена специальная полицейская операция, сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Правоохранители предварительно установили, что мужчина получил огнестрельное ранение и скончался на месте.
Сейчас полицейские общаются с женщиной, которая сообщила об инциденте, и осматривают место происшествия.
В Киеве проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленника.
21 декабря два человека пострадали в результате стрельбы из травматического оружия в Киеве на проспекте Курбаса.