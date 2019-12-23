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В киевском "Гидропарке" застрелили мужчину: начата спецоперация

В киевском "Гидропарке" застрелили мужчину: начата спецоперация - Фото
Пистолет (фото - pixabay.com)
23.12.2019, 17:56

Правоохранители предварительно установили, что мужчина получил огнестрельное ранение и скончался на месте

В столичном парке "Гидропарк" неизвестный застрелил мужчину. Объявлена специальная полицейская операция, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Правоохранители предварительно установили, что мужчина получил огнестрельное ранение и скончался на месте.

Сейчас полицейские общаются с женщиной, которая сообщила об инциденте, и осматривают место происшествия.

В Киеве проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленника.

21 декабря два человека пострадали в результате стрельбы из травматического оружия в Киеве на проспекте Курбаса.

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киев убийство гидропарк
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