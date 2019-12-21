Стрельба в Киеве: двое пострадавших

Два человека пострадали в результате стрельбы из травматического оружия в Киеве на проспекте Курбаса. Об этом сообщает Нацполиция.
Во время конфликта с двумя мужчинами подозреваемый достал пистолет и несколько раз выстрелил. В результате 44-летний пострадавший с ранением глаза, обеих ног и грудной клетки доставлен в больницу, а 33-летнему пострадавшему оказана медицинская помощь на месте.
В ходе проверки полиция обнаружила кобуру и разрешение на устройство для отстрела резиновых пуль, но самого оружия не нашла. Также на месте обнаружено шесть гильз из-под резиновых пуль, которые направили на баллистическую экспертизу.
Начато уголовное производство по части четвертой статьи 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) УК, нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.
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