Стрельба в Киеве: двое пострадавших

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Два человека пострадали в результате стрельбы из травматического оружия в Киеве на проспекте Курбаса. Об этом сообщает Нацполиция.

Во время конфликта с двумя мужчинами подозреваемый достал пистолет и несколько раз выстрелил. В результате 44-летний пострадавший с ранением глаза, обеих ног и грудной клетки доставлен в больницу, а 33-летнему пострадавшему оказана медицинская помощь на месте.

В ходе проверки полиция обнаружила кобуру и разрешение на устройство для отстрела резиновых пуль, но самого оружия не нашла. Также на месте обнаружено шесть гильз из-под резиновых пуль, которые направили на баллистическую экспертизу.

Начато уголовное производство по части четвертой статьи 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) УК, нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

12 октября в Киеве сотрудники полиции задержали мужчин с оружием и боеприпасами. Правонарушители устроили стрельбу в Голосеевском районе, после чего на автомобиле скрылись с места преступления.

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