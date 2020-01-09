В Борисполе сотрудницу горсовета ранили из арбалета

Стрела из арбалета пробила руку и попала в машину (Фото: Нацполиция)

Неизвестный ранил из арбалета сотрудницу Бориспольского горсовета. Об этом сообщает Нацполиция Киевской области.

Возвращаясь домой, женщина у подъезда дома услышала звук, похожий на выстрел, и почувствовала резкую боль в руке, а затем заметила стрелу с металлическим наконечником. Свидетели вызвали полицию и медиков. По предварительным данным, выстрел был сделан из арбалета.

Пострадавшая с ранением запястья левой руки была доставлена в больницу.

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок в Facebook сообщил, что пострадавшая - сотрудница управления образования горсовета Нина Ковадло: стрела пробила руку насквозь и попала в автомобиль.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК.

В мае 2019 года полиция в Германии расследовала обстоятельства смерти трех человек, убитых из арбалета в сельской гостинице под Пассау, и еще двух человек, убитых из того же оружия в квартире в городе Виттинген, находящемся в 650 км от Пассау.

Читайте также: Три человека убиты в результате стрельбы в американском колледже