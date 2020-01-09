В Борисполе сотрудницу горсовета ранили из арбалета

Неизвестный ранил из арбалета сотрудницу Бориспольского горсовета. Об этом сообщает Нацполиция Киевской области.
Возвращаясь домой, женщина у подъезда дома услышала звук, похожий на выстрел, и почувствовала резкую боль в руке, а затем заметила стрелу с металлическим наконечником. Свидетели вызвали полицию и медиков. По предварительным данным, выстрел был сделан из арбалета.
Пострадавшая с ранением запястья левой руки была доставлена в больницу.
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок в Facebook сообщил, что пострадавшая - сотрудница управления образования горсовета Нина Ковадло: стрела пробила руку насквозь и попала в автомобиль.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК.
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