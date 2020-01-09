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В Борисполе сотрудницу горсовета ранили из арбалета

В Борисполе сотрудницу горсовета ранили из арбалета - Фото
Стрела из арбалета пробила руку и попала в машину (Фото: Нацполиция)
09.01.2020, 13:24

Стрела пробила руку насквозь

Неизвестный ранил из арбалета сотрудницу Бориспольского горсовета. Об этом сообщает Нацполиция Киевской области.

Возвращаясь домой, женщина у подъезда дома услышала звук, похожий на выстрел, и почувствовала резкую боль в руке, а затем заметила стрелу с металлическим наконечником. Свидетели вызвали полицию и медиков. По предварительным данным, выстрел был сделан из арбалета.

Пострадавшая с ранением запястья левой руки была доставлена в больницу.

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок в Facebook сообщил, что пострадавшая - сотрудница управления образования горсовета Нина Ковадло: стрела пробила руку насквозь и попала в автомобиль. 

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК.

  • В мае 2019 года полиция в Германии расследовала обстоятельства смерти трех человек, убитых из арбалета в сельской гостинице под Пассау, и еще двух человек, убитых из того же оружия в квартире в городе Виттинген, находящемся в 650 км от Пассау. 

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стрельба Борисполь арбалет
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