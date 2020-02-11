В Борисполе выявили иностранцев с фальшивыми паспортами

Фото: dpsu.gov.ua

В аэропорту Борисполь пограничники выявили пассажиров с фальшивыми паспортами. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Во время проверки документов у пассажиров, которые ожидали рейс в Прагу, пограничники обнаружили поддельные испанские паспорта. Их на контроль предъявила гражданка Ирана с ребенком, которая прибыла из Стамбула.

Выяснилось, что липовые документы они приобрели за 2000 евро в Турции. С собой у них были действительные паспорта граждан Ирана.

Из-за попытки нарушить госграницу Украины иранцам пока запрещен въезд в страну в течение следующих трех лет.