В Борисполе выявили иностранцев с фальшивыми паспортами

В аэропорту Борисполь пограничники выявили пассажиров с фальшивыми паспортами. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Во время проверки документов у пассажиров, которые ожидали рейс в Прагу, пограничники обнаружили поддельные испанские паспорта. Их на контроль предъявила гражданка Ирана с ребенком, которая прибыла из Стамбула.
Выяснилось, что липовые документы они приобрели за 2000 евро в Турции. С собой у них были действительные паспорта граждан Ирана.
Из-за попытки нарушить госграницу Украины иранцам пока запрещен въезд в страну в течение следующих трех лет.