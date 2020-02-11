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В Борисполе выявили иностранцев с фальшивыми паспортами

В Борисполе выявили иностранцев с фальшивыми паспортами - Фото
Фото: dpsu.gov.ua
11.02.2020, 11:22

Липовые документы иностранцы приобрели за 2000 евро в Турции

В аэропорту Борисполь пограничники выявили пассажиров с фальшивыми паспортами. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Во время проверки документов у пассажиров, которые ожидали рейс в Прагу, пограничники обнаружили поддельные испанские паспорта. Их на контроль предъявила гражданка Ирана с ребенком, которая прибыла из Стамбула.

Выяснилось, что липовые документы они приобрели за 2000 евро в Турции. С собой у них были действительные паспорта граждан Ирана.

Из-за попытки нарушить госграницу Украины иранцам пока запрещен въезд в страну в течение следующих трех лет.

  • 13 мая в США раскрыли схему мошенничества с продажей венгерских паспортов, которая позволила иностранным гражданам посещать США под фальшивыми именами.
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Борисполь фальшивые паспорта
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