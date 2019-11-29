В Черновцах запретили гастроли цирков с животными

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В Черновцах городской совет 28 ноября принял решение запретить на территории города размещение и выступления передвижных цирков с животными. Об этом сообщает Укринформ.

"Прекратить предоставление разрешений на проведение гастролей и размещение передвижных цирков-шапито с животными на территории города Черновцы", - говорится в проголосованном решении горсовета.

Соответствующий проект решения депутаты поддержали не сразу. Сначала только 16 депутатов проголосовали "за", чего не хватило, чтобы принять решение.

По просьбе секретаря горсовета Василия Продана депутаты проголосовали повторно. Решение поддержали 22 депутата, что составило большинство от состава совета.