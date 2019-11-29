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В Черновцах запретили гастроли цирков с животными

В Черновцах запретили гастроли цирков с животными - Фото
Фото: скриншот видео
29.11.2019, 09:03

Голосовали дважды, в итоге решение поддержали 22 депутата горсовета

В Черновцах городской совет 28 ноября принял решение запретить на территории города размещение и выступления передвижных цирков с животными. Об этом сообщает Укринформ.

"Прекратить предоставление разрешений на проведение гастролей и размещение передвижных цирков-шапито с животными на территории города Черновцы", - говорится в проголосованном решении горсовета.

Соответствующий проект решения депутаты поддержали не сразу. Сначала только 16 депутатов проголосовали "за", чего не хватило, чтобы принять решение.

По просьбе секретаря горсовета Василия Продана депутаты проголосовали повторно. Решение поддержали 22 депутата, что составило большинство от состава совета.

  • В 2018 году государственная экоинспекция после проверки запретила одесскому цирку содержание и эксплуатацию диких животных, однако цирк запрет проигнорировал.
  • Экоинспекция подала иск в суд, который состоялся 17 сентября 2019 года и также поддержал запрет. Основной причиной для запрета стали ненадлежащие условия содержания животных. Судебное решение вступило в силу уже в октябре.
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