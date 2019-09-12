В Днепре коммунальщики сняли флаги с могил погибших бойцов: фото

Фото: facebook.com/Галина Пугачева

В Днепре коммунальщики сняли сине-желтые флаги, установленные на Краснопольском кладбище у могил бойцов, погибших в Донбассе. Об этом сообщает Радио Свобода.

Директор департамента социальной политики мэрии Днепра Юлия Дмитрова отметила, что ко Дню Независимости Украины инициативная группа без согласования с городскими властями и администрацией кладбища установила на кладбище несколько десятков металлических флагштоков с флагами.

По ее словам, установленным флагам не могли гарантировать сохранение на кладбище, поскольку оно находится в зоне постоянного воздействия ветров, в адрес мэрии начали поступать жалобы.

"У нас есть рабочая группа, мы разработали стратегию упорядочения кладбища. Договорились в течение полугода установить однотипные памятники на могилах бойцов, имена которых были установлены. Следующий момент - заменить кресты на могилах неустановленных бойцов. Мы договорились: установить единый большой флагшток у памятной стелы с Государственным флагом Украины, чтобы на праздники его поднимать, а во время траурных мероприятий – приспускать", - отметила Дмитрова.

Она уточнила, что за всеми могилами следит КП Ритуальные услуги, администрация Краснопольского кладбища, которая отвечает за порядок. "И приходить и что-то там самовольно делать у чужих могил нельзя. По крайней мере, надо было спросить", - подчеркнула Дмитрова.

Чиновник добавила, что флаги и флагштоки были сняты аккуратно и сейчас хранятся в администрации кладбища.

Фото: facebook.com/Галина Пугачева

Представительница инициативной группы, волонтер батальона Донбасс Алина Смирнова рассказала, что в августе активисты за свой счет установили на могилах бойцов на Краснопольском кладбище восемь флагов батальона Донбасс и 21 флаг Украины.

Фото: facebook.com/Галина Пугачева

По ее словам, в настоящее время снятие флагов вызвало возмущение у инициаторов проекта и семей погибших.

"Мы будем настаивать на том, чтобы, по крайней мере, флаги батальона Донбасс были возвращены на место, на каждую могилу. На этом кладбище похоронены 11 бойцов Донбасса, родственники на этом настаивают. Думаю, все понимают, что означает флаг батальона для бойцов. Если они не вернут флаги на место, мы их установим сами. А еще - документы об этом лягут на стол президенту", - подчеркнула Смирнова.