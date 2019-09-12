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Донбасс. За сутки погибли двое военных, еще один тяжело ранен

Донбасс. За сутки погибли двое военных, еще один тяжело ранен - Фото
Скриншот из видеозаписи
12.09.2019, 07:13

Помимо безвозвратных потерь, один военнослужащий получил тяжелое ранение

За прошлые сутки из-за вражеского обстрела погибли двое военнослужащих объединенных сил, еще один боец получил тяжелое ранение и эвакуирован в Днепр. Об этом пишет в утренней сводке штаб ООС.

Имена, номер бригады и обстоятельства гибели защитников независимости Украины будут названы позднее - после того, как Минобороны уведомит о трагедии их семьи. Эти данные появятся в нашей хронике войны.

Впервые после смерти четырех морпехов 6 августа из-за обстрела оккупантов за сутки погибли двое бойцов Вооруженных Сил Украины.

Всего за 11 сентября гибридные войска России 18 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе Песков под Донецком работал снайпер оккупантов, неподалеку Богдановка они вели огонь из вооружения БМП. Минометы калибра 82 мм боевики применили вблизи Авдеевки, а также у Луганского и Новолуганского на Светлодарской дуге фронта.

В Авдеевке, Водяном, Красногоровке, Пищевике, Желобке, Зайцево и Новгородском террористы применяли гранатометы различных систем.

С начала 12 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня: в Пищевике стреляли из станкового противотанкового гранатомета.

  • С 21 июля 2019 года, когда было объявлено о "полном прекращении огня", в Донбассе погибли уже 11 военнослужащих.
  • LIGA.net шестой год подряд ведет хронику событий гибридной войны РФ против Украины.
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