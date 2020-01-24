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В Днепре от гриппа умер двухлетний ребенок

В Днепре от гриппа умер двухлетний ребенок - Фото
Капельница (фото - unsplash.com)
24.01.2020, 14:06

По данным областного лабораторного центра, причиной смерти мальчика стал вирус гриппа А

В Днепре от осложнений в результате заболевания гриппом умер двухлетний ребенок. Об этом сообщает 9 канал.

Это первый случай смерти от гриппа в Днепропетровской области с начала эпидсезона.

"У нас зарегистрирован первый летальный случай. В городе Днепр умер мальчик 2,5 лет. В настоящее время лабораторно подтверждено, что причиной стал вирус гриппа А", - отметила заведующая отделом организации эпидемиологических исследований областного лабораторного центра Елена Кузьменко.

Она рассказала, что ребенок заболел 20 января. "У него был установлен диагноз "грипп молниеносной тяжелой формы", - уточнила Кузьменко, добавив, что всего в Украине зарегистрированы 11 летальных случаев от гриппа.

Никто их умерших не был привит.

По ее словам, за последнюю неделю в Днепропетровской области увеличилась заболеваемость на грипп на 55%. Всего по области зарегистрировано 13 800 случаев заболевания гриппом. 

  • 4 декабря сообщалось, что в Одессе превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ на 2,7% .

Читайте также: В этом году гриппом могут заболеть около 6 млн украинцев

 

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