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В Одессе превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

В Одессе превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ - Фото
Фото: pixabay.com
04.12.2019, 07:34

Медики прогнозируют две волны заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Одессе превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ на 2,7% за минувшую неделю. Об этом сообщает Думская.

Гриппом и ОРВИ в Одессе заболели 5359 человек, более 70% из них - дети до 17 лет.

 "Это свидетельствует о начале эпидемического подъема заболеваемости и средний уровень интенсивности процесса", - говорится в сообщении областного центра Минздрава.

Медики прогнозируют две волны заболеваемости гриппом и ОРВИ. Первая — в декабре и вторая — в конце января.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в эпидсезоне 2019-2020 в Украине будут курсировать четыре штамма гриппа — два вируса штамма А (H1N1 / Брисбен і H3N2 / Канзас) и два штамма В (Колорадо / линия Виктория и Пхукет / линия Ямагата).

Канзас опасен для пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями, а Брисбен — для детей, беременных женщин и людей, страдающих сахарным диабетом, ожирением, астмой и другими заболеваниями дыхательной системы.

  • Ранее в Минздраве рассказали, сколько украинцев уже заболели гриппом и ОРВИ. 
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одесса грипп орви
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