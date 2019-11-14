В Украине не превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ - Минздрав

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За прошедшую неделю, с 4 по 10 ноября, ОРВИ заболели 150 171 человек, из них 66,5% дети. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Зарегистрировано шесть случаев среди пациентов, клиническое состояние которых подлежит определению случае гриппоподобного заболевания, и 20 случаев тяжелой острой респираторной инфекции.

"В стране отсутствует циркуляция вирусов гриппа. За отчетную неделю не зарегистрировано ни одного летального случая вследствие гриппа", - отметили в пресс-службе.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинированы 34165 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 125 008 человек.

Интенсивный показатель заболеваемости составляет 392,7 на 100 000 населения, что на 17,6% меньше эпидемического порога по Украине.

Украинцам в случае заболевания рекомендуют не заниматься самолечением и обратиться к врачу.

СПРАВКА. Грипп - это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом, передается преимущественно через кашель, чихание или близкий контакт. В любом возрасте может заболеть гриппом. Симптомы гриппа возникают внезапно и могут длиться от нескольких дней до нескольких недель.