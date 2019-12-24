В Днепре появится улица имени добровольца Амины Окуевой

Амина Окуева

Комиссия по переименованию при горсовете Днепра утвердила наименование одной из улиц города в честь добровольца Амины Окуевой, которая была убита в 2017 году под Киевом. Об этом Радио Свобода сообщила директор департамента социальной политики мэрии Днепра Юлия Дмитрова.

Она рассказала, что ранее местные жители не поддержали переименование улицы Тополиной в честь Окуевой. Сейчас для этого выбрали другую улицу в Амур-Нижнеднепровском районе города – у нее пока нет названия.

Дмитрова считает, что для принятия такого решения не требуется проведение общественных слушаний.

"Комиссия приняла, проголосовала, теперь решение будет вынесено на сессию, но это уже формальности, фактически наименование улицы решено", - сказала чиновница.

Окуева была убита 30 октября 2017 года возле поселка Глеваха Киевской области. Автомобиль, в котором она ехала с мужем Адамом Осмаевым был обстрелян из автоматов из засады. Подозреваемые в убийстве до сих пор не задержаны.

Читайте также: Убийство Окуевой. Все подробности и первые версии