В Днепре прогремел взрыв в квартире: фото

Фото: dp.npu.gov.ua

В Днепре в квартире жилого дома 21 января в 19:25 произошел взрыв на улице Софьи Ковалевской. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Правоохранители предварительно установили, что взорвалось самодельное взрывное устройство.

Фото: dp.npu.gov.ua

В результате 18-летняя девушка и 32-летний мужчина получили телесные повреждения.

Фото: dp.npu.gov.ua

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 264 Уголовного кодекса (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов). Обстоятельства происшествия устанавливаются.