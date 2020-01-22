Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Днепре прогремел взрыв в квартире: фото

В Днепре прогремел взрыв в квартире: фото - Фото
Фото: dp.npu.gov.ua
22.01.2020, 07:24

По данным полиции, в результате взрыва пострадали два человека

В Днепре в квартире жилого дома 21 января в 19:25 произошел взрыв на улице Софьи Ковалевской. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Правоохранители предварительно установили, что взорвалось самодельное взрывное устройство.

Фото: dp.npu.gov.ua

В результате 18-летняя девушка и 32-летний мужчина получили телесные повреждения.

Фото: dp.npu.gov.ua

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 264 Уголовного кодекса (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов). Обстоятельства происшествия устанавливаются.

  • 1 декабря ночью в центре Днепра сгорели три автомобиля по проспекту Пушкина. 
Напишите нам
полиция взрыв фото днепр квартира
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 