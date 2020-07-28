В Днепре задержали мужчину, который ногами избил женщину - полиция
В Днепре задержали мужчину, которого подозревают в избиении женщины
В Днепре полицейские задержали мужчину, который подозревается в избиении женщины на Европейской площади города. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.
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Пострадавшая женщина госпитализирована, сейчас она дает показания полицейским. Подозреваемым оказался ее сожитель 1988 года рождения.
Ранее сегодня в соцсетях опубликовали видео, на котором мужчина бьет ногами женщину, лежащую на земле. По данным полиции, инцидент произошел сегодня утром в 09:00.
Предупреждение: в видео присутствуют сцены насилия
Замглавы МВД Антон Геращенко написал в Facebook, что мужчине грозит три года тюрьмы: "Хочу верить в то, что ближайшие года три, до своего 35-летия, он проведет в местах лишения свободы". Также, по его словам, у пострадавшей тяжелое сотрясение мозга и возможны осложнения.
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