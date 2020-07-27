В Харькове погибли четверо коммунальщиков. Отравились аммиаком - полиция

По предварительным данным, три мужчины и женщина задохнулись газами в колодце

В Харькове сегодня погибли четверо коммунальщиков во время ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

О смерти троих мужчин и женщины в полицию сообщил их коллега. Он рассказал, что во время ремонта на проспекте Гагарина погибли четверо работников коммунального предприятия.



По предварительным данным, коммунальщики задохнулись газами в колодце. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как выяснили полицейские, на территории иловых полей городских очистных сооружений один из сотрудников потерял сознание и упал в колодец. Ему пыталась помочь трое других сотрудников коммунального предприятия.



На каком именно предприятии работали погибшие, полиция пока не уточняет. По информации харьковских СМИ, это сотрудники КП "Харьковводоканал".

20 июля в двух областях произошли несчастные случаи в песчаных карьерах, погибли люди.

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.