В Харькове погибли четверо коммунальщиков. Отравились аммиаком - полиция
27.07.2020, 17:05
Фото: Нацполиция
По предварительным данным, три мужчины и женщина задохнулись газами в колодце
В Харькове сегодня погибли четверо коммунальщиков во время ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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О смерти троих мужчин и женщины в полицию сообщил их коллега. Он рассказал, что во время ремонта на проспекте Гагарина погибли четверо работников коммунального предприятия.
По предварительным данным, коммунальщики задохнулись газами в колодце. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
По предварительным данным, коммунальщики задохнулись газами в колодце. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Как выяснили полицейские, на территории иловых полей городских очистных сооружений один из сотрудников потерял сознание и упал в колодец. Ему пыталась помочь трое других сотрудников коммунального предприятия.
На каком именно предприятии работали погибшие, полиция пока не уточняет. По информации харьковских СМИ, это сотрудники КП "Харьковводоканал".
На каком именно предприятии работали погибшие, полиция пока не уточняет. По информации харьковских СМИ, это сотрудники КП "Харьковводоканал".
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