UA

В Харькове погибли четверо коммунальщиков. Отравились аммиаком - полиция

27.07.2020, 17:05
В Харькове погибли четверо коммунальщиков. Отравились аммиаком - полиция - Фото
Фото: Нацполиция

По предварительным данным, три мужчины и женщина задохнулись газами в колодце

В Харькове сегодня погибли четверо коммунальщиков во время ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
О смерти троих мужчин и женщины в полицию сообщил их коллега. Он рассказал, что во время ремонта на проспекте Гагарина погибли четверо работников коммунального предприятия.

По предварительным данным, коммунальщики задохнулись газами в колодце. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Как выяснили полицейские, на территории иловых полей городских очистных сооружений один из сотрудников потерял сознание и упал в колодец. Ему пыталась помочь трое других сотрудников коммунального предприятия.

На каком именно предприятии работали погибшие, полиция пока не уточняет. По информации харьковских СМИ, это сотрудники КП "Харьковводоканал".
Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
полиция Харьков коммунальщик

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Щеплення під час COVID-19: чим українці ризикують і що робити далі

Щеплення під час COVID-19: чим українці ризикують і що робити далі
 