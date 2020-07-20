В двух областях произошли несчастные случаи в песчаных карьерах, погибли люди

Инциденты случились в Киевской и Днепропетровской областях, погибли три человека, среди них ребенок

Сегодня, 20 июля, в песчаных карьерах Киевской и Днепропетровской области произошли трагические случаи, под завалами погибли люди. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Около полудня в Пятихатском районе Днепропетровской области вблизи села Комиссаровка мужчина 1969 года рождения и ребенок 2005 года рождения набирали песок в стихийном местном карьере, песчаная масса сдвинулась и засыпала людей. Оба погибли, их тела извлекли работники ГСЧС.

В тот же день в Володарского района Киевской области в стихийном карьере в селе Тадиевка трое человек копали песок и их засыпало оползнем. Двоим удалось самостоятельно выбраться. Третий мужчина 1972 года рождения погиб, его труп нашли и извлекли спасатели.

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Наталия Медведева

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