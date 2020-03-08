В Днепре закрыли аэропорт: нашли авиабомбы

Аэропорт Днепр (скриншот видео Телеканал ДніпроTV)

Аэропорт в Днепре временно приостановил работу в связи с тем, что на территории заправочной станции аэропорта нашли авиабомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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Бомбы были обнаружены вчера, однако работы по извлечению были остановлены, поскольку в земле могут находиться другие взрывоопасные предметы.

Сейчас чрезвычайники проводят пиротехнические расчеты. Сегодня, 8 марта, работы по ликвидации ЧП должны возобновиться.

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