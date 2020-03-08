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В Днепре закрыли аэропорт: нашли авиабомбы

В Днепре закрыли аэропорт: нашли авиабомбы - Фото
Аэропорт Днепр (скриншот видео Телеканал ДніпроTV)
08.03.2020, 10:00

Две авиабомбы времен Второй мировой нашли на заправке аэропорта Днепра. В ГСЧС опасаются, что взрывоопасных предметов может быть больше

Аэропорт в Днепре временно приостановил работу в связи с тем, что на территории заправочной станции аэропорта нашли авиабомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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Бомбы были обнаружены вчера, однако работы по извлечению были остановлены, поскольку в земле могут находиться другие взрывоопасные предметы.

Сейчас чрезвычайники проводят пиротехнические расчеты. Сегодня, 8 марта, работы по ликвидации ЧП должны возобновиться.

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Марк Сировой
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ГСЧС боеприпас аэропорт днепр снаряд вторая мировая бомба
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