В ГСЧС показали, как доставали боеприпасы возле Шулявского моста

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала видео, где показала, как пиротехники изымали старые боеприпасы около Шулявского моста в Киеве в ночь с 8 на 9 ноября.

К работам были привлечены 14 человек и 4 единицы техники ГСЧС.

Работы по изъятию боеприпасов завершили в 3:20 субботы 9 ноября. Всего изъяли: 101 артиллерийский снаряд (47 – калибра 152 мм, 35 ​​– калибра 122 мм, восемь – калибра 105 мм, 11 – калибра 76 мм), три минометные мины и одну ручную гранату.

Ранее сообщалось , что в Киеве возле Шулявского моста нашли склад боеприпасов: фото.

10 сентября в подвале Харьковского апелляционного суда нашли боевой снаряд.

Читайте также: Бомба на съемочной площадке. Пришлось спасать Анджелину Джоли