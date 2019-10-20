Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Донбассе без воды остались 80 000 жителей: назвали причину

В Донбассе без воды остались 80 000 жителей: назвали причину - Фото
Фото: pixabay.com
20.10.2019, 10:43

По данным Лисичанскводоканала, долги за электричество составили более 167 млн грн по состоянию на 1 января 2019 года

В Луганской области из-за отключения от электросети мощностей предприятия Лисичанскводоканал без водоснабжения остались почти 80 000 жителей. Об этом сообщает  пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В связи с задолженностью за потребленную электроэнергию, отключены от электроснабжения три насосные станции ЛКСП Лисичанскводоканал", - отметили в пресс-службе.

В течение суток, 19 октября, сотрудники ГСЧС населению и на объекты инфраструктуры подвезли 140 м3 технической воды.

3 октября Лисичанскводоканал сообщал о получении предупреждение от ООО Луганское энергетическое объединение о прекращении поставок электроэнергии с 09:00 18 октября за долги, которые возникли до 1 января 2019 года в сумме более 167 млн грн.

  • 6 сентября в 19:00 из-за сильного ветра произошло повреждение воздушной линии электропередач. Из-за этого Авдеевка осталась без воды, в городе живут 22 тысячи человек.  
Напишите нам
вода долги Лисичанскводоканал ЛЭО
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 