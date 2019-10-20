В Донбассе без воды остались 80 000 жителей: назвали причину

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В Луганской области из-за отключения от электросети мощностей предприятия Лисичанскводоканал без водоснабжения остались почти 80 000 жителей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В связи с задолженностью за потребленную электроэнергию, отключены от электроснабжения три насосные станции ЛКСП Лисичанскводоканал", - отметили в пресс-службе.

В течение суток, 19 октября, сотрудники ГСЧС населению и на объекты инфраструктуры подвезли 140 м3 технической воды.

3 октября Лисичанскводоканал сообщал о получении предупреждение от ООО Луганское энергетическое объединение о прекращении поставок электроэнергии с 09:00 18 октября за долги, которые возникли до 1 января 2019 года в сумме более 167 млн грн.