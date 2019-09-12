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В Донбассе три добробата сдали оружие Нацполиции: фото, видео

В Донбассе три добробата сдали оружие Нацполиции: фото, видео - Фото
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
12.09.2019, 06:43

В Нацполиции отметили, что процесс передачи оружия был официально зафиксирован

Бойцы батальонов им. Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинской добровольческой армии приняли решение добровольно передать остатки оружия правоохранителям. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Добровольцев, которые пять лет защищали независимость Украины и в разное время вышли из зоны боевых действий, поблагодарил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин во время вчерашней рабочей поездки в Донецкую область.

По его словам, это оружие будет служить для отпора вооруженной агрессии РФ и защиты страны.

Процесс передачи оружия был официально зафиксирован.

Он состоялся при участии руководства Нацполиции, полиции Донецкой области, Службы безопасности Украины, командования добровольческих подразделений.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

На месте работали следователи и работники взрывотехнической службы.

Полицейские также обеспечили публичную безопасность во время процедуры передачи оружия.

  • Ранее Аброськин сообщил, что находится в Мариуполе, где добровольцы сдали оружие, всего 10 тонн.
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сдача добробаты оружие фото видео Вячеслав Аброськин
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