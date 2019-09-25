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В Донецке эвакуируют жителей из-за пожара на арсенале оккупантов

В Донецке эвакуируют жителей из-за пожара на арсенале оккупантов - Фото
Фото - Луганский Партизан - Facebook
25.09.2019, 15:16

В захваченном российскими гибридными войсками областном центре с утра горит склад боеприпасов

Во временно оккупированном российско-террористическими войсками Донецке эвакуируют жителей в районе, который прилегает к горящему арсеналу оккупантов. Об этом сообщает ОстроВ.

По информации издания, боевики "длительное время" не называли причин пожара, а потом по своему обыкновению заявили, что пожар - "из-за обстрела со стороны ВСУ". Оккупанты озвучили версию, что "из-за обстрелов пострадали помещения завода Зенит, производящего алюминиевые профили, в которых находились запасы различных химических веществ". 

Смотрите также: Взрывы в оккупированном Донецке: в сети появилось видео

"Показательно, что до начала взрывов боеприпасов никаких сообщений об обстрелах данного района не поступало", - пишет ОстроВ. 

Для ликвидации последствий оккупационная администрация Донецка задействовала 23 единицы техники и 93 человека личного состава. 

  • В Донецке с утра взрывается склад боеприпасов оккупантов: видео и фото.
  • По сообщению Facebook-пользователя Луганский Партизан, горит склад б/п в районе поселков Горняк и Грабари на территории бывшей автобазы, которую гибридные войска РФ переделали в свою базу.
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война Донбасс взрыв эвакуация
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