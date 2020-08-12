В Донецкой области банда пойдет под суд за пытки участника АТО - полиция

Подозреваемые якобы хотели заставить мужчину вступить в криминальную группировку

В Донецкой области будут судить четырех злоумышленников, подозреваемых в похищении и пытках участника АТО в мае этого года. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

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По данным следствия, 15 мая около 00:30 в Покровске четверо злоумышленников напали на улице на 21-летнего мужчину, который был участником боевых действий во время АТО.

Свидетелями нападения были двое его родных, но ничего не смогли сделать. "Нападавшие вывезли заложника в неизвестном направлении, где жестоко пытали. После этого пленного выбросили возле места, где похитили", - говорится в сообщении полиции.

Полиции удалось задержать нападавших, дело направили в суд. Все четверо - обвиняются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.127 (пытки), ч.1 ст.122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) через ч.2 ст.128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение), ч.2 ст.187 (Разбой) УКУ.

Им грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители установили, что на момент задержания организатор преступления - 28-летний житель Покровска, был обвинен в убийстве человека и ждал приговора суда. По данному факту суд вынес решение – девять лет за решеткой.

Его сообщник, гражданин Азербайджана, был объявлен в розыск и за это время совершил еще одно преступление – нанес телесные повреждения, приведшие к смерти.

6 марта в Ровно суд приговорил к 12 годам лишения свободы завербованного ФСБ РФ гражданина Украины , который признан виновным госизмене.

Наталия Софиенко

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