Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Донецкой области в здании суда напали на сотрудника прокуратуры

В Донецкой области в здании суда напали на сотрудника прокуратуры - Фото
Суд (фото - pixabay.com)
19.09.2019, 09:30

Нападение произошло вчера вечером в здании Добропольского горрайонного суда

В Донецкой области начато уголовное производство по факту нападения неизвестных на сотрудника прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Под процессуальным руководством Константиновской местной прокуратуры проводится досудебное расследование по фактам умышленного причинения работнику прокуратуры телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей, а также повреждения принадлежащего ему имущества.

Установлено, что 18 сентября, в 12:35, в коридоре первого этажа Добропольского горрайонного суда Донецкой области неизвестные напали на 28-летнего сотрудника Константиновской местной прокуратуры и нанесли ему удары кулаками в область живота.

Злоумышленники повредили два колеса автомобиля марки SSANG YONG Rexton, который принадлежит потерпевшему.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 345 и ч. 1 ст. 347 Уголовного кодекса. 

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех причастных к совершению преступления лиц.

Напишите нам
нападение Добропольский горрайонный суд
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 