В Донецкой области в здании суда напали на сотрудника прокуратуры

Суд (фото - pixabay.com)

В Донецкой области начато уголовное производство по факту нападения неизвестных на сотрудника прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Под процессуальным руководством Константиновской местной прокуратуры проводится досудебное расследование по фактам умышленного причинения работнику прокуратуры телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей, а также повреждения принадлежащего ему имущества.

Установлено, что 18 сентября, в 12:35, в коридоре первого этажа Добропольского горрайонного суда Донецкой области неизвестные напали на 28-летнего сотрудника Константиновской местной прокуратуры и нанесли ему удары кулаками в область живота.

Злоумышленники повредили два колеса автомобиля марки SSANG YONG Rexton, который принадлежит потерпевшему.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 345 и ч. 1 ст. 347 Уголовного кодекса.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех причастных к совершению преступления лиц.